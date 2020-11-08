美股前瞻：大選陰霾仍未散　股市短期續波動

市場上周已憧憬民主黨的拜登入主白宮，帶動美股揚升，市值累增2.6萬億美元，3大指數上周五(6日)個別發展，但全周計，道指累漲6.87%，收報28,323點，標指和納指分別累漲7.32%和9.01%，齊創4月以來最大單周升幅。如今拜登雖然篤定勝出，但大選相關不明朗未消除，短期或影響大市。

面對拜登當選總統，以及共和黨可能繼續把持參議院，市場憧憬美國將推出較大規模的財政刺激方案，同時加稅和收緊監管的疑慮下降，促使從科技股以至醫療股均做好。Facebook(Fb)、亞馬遜和蘋果公司(Apple Inc.)股價上周分別累漲11.52%、9.06%和9.03%。

LPL Financial市場策略員德特里克表示，標指上周一至周四(11月2至5日)連續4天升逾1%，自二次大戰以來僅出現3次，而綜觀這3次經驗，標指之後6個月和12個月平均升近15%和26%。他指出，雖然樣本規模小，但仍顯示情況罕見並可能預示強大的後市走勢。

不過，在選情緊湊和訴訟戰埋伏下，可能需要重新點票。紐約梅隆財富管理投資總監格羅霍斯基表示，這些不明朗因素短期將不利大市，本周可能出現跌市。其他不明朗因素還有美國政府能否推出更多財政刺激措施，以及疫情惡化對經濟數據的影響等。

CFRA投資策略員Sam Stovall雖然不預期類似2000年的動盪市重現，當時前副總統戈爾在大選中輸給小布殊最終要在終院打官司，但稱歷史經驗顯示股市僅短期內偏軟，自二次大戰以來，民主黨9度勝出大選，股市於同年11月平均跌0.5%。

美匯指數上周累跌1.92%，為3月以來最差。商品方面，紐約期油上周五重挫4.25%，全周升幅收窄至3.77%；現貨金周升3.86%，收報每安士1,951.35美元。

此外，股神巴菲特投資旗艦巴郡第3季純利301億美元(約2,350億港元)，按年急升82%，主要是股市大升帶來近250億美元投資收益，主要持倉包括Apple和美國銀行。不過，扣除投資收益後的經營溢利按年減少32%至55億美元。巴郡並披露上季破紀錄回購90億美元股份，多過之前任何一年的全年回購數字，手頭現金略為降至1,457億美元。

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