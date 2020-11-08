港島甲廈空置率連升18個月　金鐘等地區料快破10%

經濟環境欠佳，企業致力縮減營運成本，令核心區甲廈空置率續創有紀錄新高。中原(工商舖)資料顯示，10月港島整體甲廈空置率連續18個月按月上升，最新錄得約8.42%，按月多約0.25個百分點。各大核心商業區中，除中環表現略見改善外，銅鑼灣、灣仔、上環及金鐘最新數字皆見遞增，當中金鐘及灣仔區分別錄得約9.74%及9.3%，各創10年及11年新高。

該公司寫字樓部董事陳雁樓表示，按地區分析的話，10月中環區表現有所改善，由9月約6.99%輕微下跌約0.12個百分點，最新錄得約6.87%。不過，各區之中以金鐘空置率升幅最高，按月升0.73個百分點，而灣仔區最新數字亦按月增約0.4個百分點。

他估計，在前景未明朗下，預料港島各核心區空置率遞升情況未會停止，尤其金鐘及灣仔區更有機會於年底衝破10%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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