港股前瞻：市場看法分歧 小心千點冧市
2020年11月08日 19:45
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美國總統特朗普雖然仍未認輸，但預計無阻民主黨候選人拜登入主白宮，股市專家對本周後市看法兩極，一方面認為選舉不明朗因素經已消除，拜登上台後要「先安內、後攘外」，使中國有喘息機會，對港股有利，恒生指數可望逐步上望26,200點水平。另方面則認為，特朗普本屆任期未完，短期內「發茅」機會很大，尤其他經常提到沒有他，股市會史詩式暴冧，擾亂市場將美股震跌1,000點「唔出奇」，呼籲投資者「睇定啲」。
獨立股評人沈慶洪指出，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數在選舉結果出台後，穩定地維持在92點水平，反映科技股的納斯達克指數上周五亦以升市結束，意味市場沒有避險情緒。事實上，他認為特朗普「要攬炒都炒唔到」，一來他落後票數太多；二來也看不到他有任何證據可推翻選舉結果。
沈認為，拜登上台後首要修補美國撕裂，亦要遏制疫情等眾多內部事務要做，讓中國有喘息時間。恒指在消除選舉的不明朗後，有望升至最多26,200點水平，當中騰訊(00700)因累積升幅太多，或需要在現價610元水平先行整固後再上。另外，雖然本周是網購旺季，但他認為，阿里巴巴(09988)因旗下螞蟻集團A+H上市被叫停，該公司和同系股份暫時難以看好。
不過，金融機構普信持相反意見，認為拜登上場為市場帶來不確定性，估計他上任後將推動另一輪財政刺激措施，而他亦要加徵企業稅來推動政策，當中對科技巨企的影響最大，但稅務政策能否於下一屆國會成功獲通過乃未知數。
對於環球股市上周已偷步炒拜登勝選，銀河證券業務發展董事羅尚沛質疑炒錯，因市場居然將加稅視為好消息，而且他亦擔心特朗普有其他「秘密武器未出」，美股「隨時畀佢震落1,000點」，故難以預測本周「個市會點Chok」。至於投資者愛股騰訊、阿里、美團(03690)現價太貴，不妨再等選舉結果進一步落實才入市。
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