中美科技戰：內地晶片業難搶台積電生意

中芯號稱內地技術最先進的晶片代工廠，但製程組合只是追上早就不是台積電對手的聯華電子，跟台積電今年第三季晶圓收入，單是16納米或以下先進製程就佔約六成，實在不能比較。不過，觀乎去年全球半導體晶圓出貨市佔率，28納米或以上的成熟製程(可用於射頻及電源管理晶片)佔比達52%，成熟製程對於內地廠商而言依然充滿商機。

內媒引述不具名的中國科學院研究員和多名半導體業人士指出，成熟製程本身技術壁壘不算太高，內地晶片代工廠在此領域已能滿足大部分客戶需要，而他們相對台積電的優勢主要在於比較願意滿足客戶特別設計需求，原因是台積電通常訂單無憂，除非是蘋果公司(Apple Inc.)、華為、聯發科技、超微半導體(AMD)這樣的「豪門」，台積電很少為了某一客戶專門製作。

然而，內媒引述開發物聯網(IoT)感測元件及智能穿戴裝置晶片的久好電子創辦人劉衛東指出，內地晶片代工廠大量搶走台積電成熟製程訂單的機會不大，難度堪比取代英特爾(Intel)在中央處理器(CPU)的地位。

業界人士指，內地晶片代工廠與台積電一大分別在於，前者僅停留於造出「能用」的晶片，台積電更有能力造出「好用」的晶片，可以滿足客戶的訂單要求，因此內地工廠要下苦功提升服務及產業鏈能力，就如像台積電與原料供應商長期合作，萬一缺貨可以藉此關係優先取貨。

同時，內地晶片代工廠商另一主要發展障礙，是與客戶一同試錯的經驗仍然不夠，若要先達致「好用」境界，則需吸引更多客戶把晶片設計圖交給他們反覆試產，以累積更多改善生產工藝的經驗。

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