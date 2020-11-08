樓價UPDATES：二手業主願意少賺或蝕使費離場

二手業主為求沽貨，個別願意少賺或蝕使費離場。西貢逸瓏園兩房單位，減價60萬港元沽，終以900萬元售出，持貨4年物業僅升值約2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角豪廷峯1座中層B室，實用面積859方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,933萬元承接，實用呎價22,503元，原業主於2009年12月以1,080萬元購入上址投資，持貨近11年至今沽貨，帳面獲利853萬元，期內升值約79%。

●北角瓊峰園D座極低層1室，實用面積958方呎，套三房間隔，坐享山景，以2,150萬元連車位易手，實用呎價22,443元，新買家屬於外區客，購入單位作結婚自住，原業主於1986年以81萬元買入單位，持貨34年，帳面獲利2,069萬元，單位升值超過25倍。

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九龍區

●新蒲崗譽‧港灣7座中低層E室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望內園景，原以980萬元放盤，經議價後減價40萬元或約4.1%，最終以940萬元成交，實用呎價約17,636元，新買家為外區客，屋苑11月至今暫錄兩宗二手買賣，現時有約30個單位放售，叫價由800萬元起。

●新蒲崗居屋采頤花園11座高層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價600萬元，放盤兩個月，減價20萬元，減幅3.3%，最終以580萬元綠表價成交，實用呎價13,457元，原業主於2010年購入上址，當時作價175萬元，持貨10年至今沽售帳面獲利405萬元。

●土瓜灣喜築中層H室，實用面積約377方呎，一房間隔，望開揚海景，原先以750萬元放售，經議價後減價70萬元或約9.3%，最終以680萬元成功沽出，實用呎價約18,037元，原業主於2016年10月以約597.5萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約82.5萬元，物業升值約14%。

●紅磡海逸豪園8座高層F室，實用面積545方呎，兩房間隔，吸引睇樓已有數月之區內業主承接，睇樓僅24小時即決定入市，原業主底價原先為968萬元，最後調減20萬元，以948萬元成交，實用呎價17,394元。

●奧運站帝柏海灣5座中層C室，套三房連多用途房間隔，望中上環海景，實用面積約698方呎，以約34,000元放租約5個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價2,200元，以31,800元租出，實用呎租約45.6元，新租客為一家三口，剛沽出自住單位，本身持有的其他物業作收租用途，故轉為租樓，睇樓兩次即決定承租。

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新界區

●西貢逸瓏園1座高層B室，實用面積668方呎，兩房一廳連儲物室間隔，享山海雙景，原先叫價960萬元，減價60萬元，最終以900萬元沽售，減幅6.3%，實用呎價13,473元，原業主於2016年7月購入上址，當時作價881萬元，持貨至今將單位轉售，帳面獲利19萬元，單位4年升值約2%。

●馬鞍山薈朗1座低層B5室，實用面積411方呎，兩房間隔，終以703萬元易手，實用呎價17,105元，原業主於2016年9月以592萬元購入上址，持貨4年多至今沽售，帳面獲利111萬元離場，單位期內升值約19%。

●馬鞍山銀湖．天峰5座低層B室，實用面積690方呎，三房間隔，原先叫價1,000萬元，其後減價13.2萬元，最終獲買家以986.8萬元承接，實用呎價14,301元，原業主於2017年4月購入上址，當時作價860萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利126.8萬元離場，單位期內升值近15%。

●元朗蝶翠峰1座頂層連天台戶，實用面積503方呎，兩房間隔，叫價600萬元，議價後以578萬元沽出，實用呎價11,491元，原業主於2012年4月以290萬元買入單位，持貨8年轉售，即使減價22萬元沽出，帳面依然獲利288萬元，升值約99%。

●屯門居屋富健花園5座高層F室，實用面積484方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內白居二客垂青，並於未補價第二市場以423萬元購入上址自用，實用呎價8,740元，原業主於1998年以約97.9萬元購入，單位升值逾3倍易手。

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