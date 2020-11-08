新股專輯：德琪醫藥周一起招股　多大戶撐場

該公司專注於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司，是次計劃全球發售1.541535億股股份，90%國際發售，10%香港公開發售，最多集資27.69億元。

公司引入10名基礎投資者，合共認購約1.79億美元等值股份，最多佔總發售股份約57%。包括資產管理公司富達(Fidelity)、貝萊德(BlackRock)、新加坡主權財富基金新加坡國家投資公司GIC、高瓴資本、博裕資本(Boyu)、Cormorant、Sequoia Capital China Growth、CRF Investment Holdings Company Limited、Laurion Capital Master Fund及Octagon Investments。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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