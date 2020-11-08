【股王本周放榜】騰訊上季料多賺三成　再創紀錄

內地走出疫情幽谷，民眾生活逐漸回復正常，料打機時間相應減少，惟券商對於騰訊第三季智能手機遊戲收入的預測，依然可以用「鬥牛」來形容，野村及瑞銀分別估計按年增長52.6%及45%，至370.83億元及352.35億元。花旗指出，這與長青手遊《王者榮耀》及《和平精英》表現繼續強勁有關，亦相信海外市場的貢獻更高。

瑞銀不排除騰訊個人電腦(PC)遊戲主打之一《地下城與勇士》的手遊版，可能要重新申請容許玩家「課金」的「版號」。不過，另一重要PC遊戲《英雄聯盟》之手遊版今年應該可在部分地區推出，而且上月中推出的手遊《天涯明月刀》，以及表現強勁的《使命召喚》，皆能抵銷《地下城與勇士》延遲所帶來的不利影響。

其實近季騰訊遊戲收入增長像打了「強心針」，一大原因是集團去年末季於開發《部落衝突》的芬蘭遊戲公司Supercell的股權升至50%以上，因此入帳方式改為將其收入全數合併至集團收入。這是否代表騰訊遊戲收入增速，即使遊戲儲備豐富，但不久後仍然會因為高基數效應而放緩？

瑞銀及花旗均預測該公司今年全年手遊收入增速超過50%，惟對明年增速則有分歧，瑞銀和花旗分別估計放緩至27.49%和13.02%。不過，兩家大行均預測騰訊明年non-GAAP純利仍會增長約30%。

瑞銀估計，涵蓋微信支付和雲服務的「金融科技與企業服務」業務，明年收入仍會以35.9%的高速增長，指金融科技業務的競爭已趨於理性，支付業務變現能力可望隨着網上交易和內容更加普及而有所提高。與此同時，廣告收入明年增速會因為疫情影響減退而加快5個百分點，其他利好因素包括投放技術改善、微信朋友圈廣告增加，而微信小程序和搜尋業務的變現能力亦值得留意。

不過，野村提醒，該公司金融科技與企業服務第三季收入按年增速只有25.99%，較第二季有所放緩，原因是公營機構的雲服務項目出現延誤。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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