新盤UPDATES：銷情續理想　發展商繼續積極加推

新盤持續密集式銷售，吸納龐大購買力追捧。繼新界東區鐵路上蓋大型項目開售熱銷後，新界西區上車盤加推單位亦再度錄得理想承接，業界預期各發展商將會繼續積極加推單位，本月一手住宅交投可望大幅上升。

●帝御‧星濤次輪速沽逾7成 8日累售310伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧星濤周日(8日)開售第2批共123伙，截至下午7時，已有逾88伙獲買家揀選，佔推出單位逾7成。其中B1組有買家大手選購2伙，包括1伙一房連花園及1伙開放式戶，成交金額約935.6萬元。

周日售出單位中，最高成交價為第2座17樓單位01兩房戶，實用面積511方呎，成交價約768.9萬元，呎價約15,046元。而最高成交呎價為第1座1樓單位17開放式戶 ，實用面積186方呎，連171方呎花園，成交呎價約22,187元。

他指出，次輪銷售共提供5伙頂層連天台及4伙地下連花園單位，已全數沽清，反映此類單位備受市場追捧。而項目於短短8日內，兩輪銷售合共售出310個單位，銷售成績理想。

●MALIBU重推單位速沽2伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，周日重推3伙發售，共錄63組買家到場登記，並極速售出2伙兩房單位，套現逾1,700萬元。項目至今累積售出1,592個單位，套現逾149.3億元。同系區內OCEAN MARINI 今天亦售出1伙兩房戶，售價逾980萬。

●名日‧九肚山首錄交易告吹個案

●青衣明翹匯低層3房戶逾889萬元沽出

●珀御頂層特色戶近1700萬沽 呎價撲兩萬雙破頂

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