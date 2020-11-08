【悲情樓市】半數大型屋苑估價下挫　最慘係...

近月一手住宅交投雖然明顯轉旺，但二手樓市未見回穩，銀行估價仍然審慎。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，按月有半數估價下挫，九龍項目佔達六成。當中以市區上車盤牛頭角淘大花園走勢最差，連跌4個月，按月再跌約2.4%。其次同區得寶花園及紅磡黃埔花園，同期亦低逾2%。

根據滙豐銀行網上資料，有10個屋苑估價向下，並以淘大花園跌幅最勁。其中C座高層3室，實用面積375方呎，最新估價約659萬港元，與上月初約675萬元相比，低16萬元，而物業估值由7月初至今共跌32萬元，期內累跌約4.6%。

美聯黃家明表示，整體二手樓氣氛向下，該屋苑估價亦跟隨回落，10月錄得10宗買賣，平均實用呎價約16,703元，現時入場費由500萬元起。據了解，相同面積高層單位，上月成交價跌至600萬元，反映樓價進一步下挫，而11月該盤暫未錄得成交。

事實上，連同上述項目，佔多達5個跌幅都達2%或以上。同區得寶花園A座高層3室，實用面積282方呎，初步估值由583萬元，回落至571萬元，按月亦下挫12萬元或約2.1%。

屬10大藍籌屋苑的紅磡黃埔花園，本月初估價都挫約2.1%，其中2期16座低層H室，實用面積466方呎，10月初估值約778萬元，最新則約762萬元。中原周德龍稱，屋苑10月全月錄35宗買賣，本月暫錄至少一宗，估計因銀行預期後市波動，所以估價趨向保守，近期成交平均呎價維持約1.61萬元。

至於新界區方面，馬鞍山上車盤新港城估價跌勢較明顯，屋苑J座高層戶，實用面積338方呎，最新估值約646萬元，按月再低約2%。世紀21奇豐莊瑞生稱，新港城本月未錄成交，10月全月錄14宗，較9月少一宗，但平均呎價則下跌約0.7%至17,189元。

此外，同屬新界上車盤的沙田第一城亦未能幸免。該盤16座高層D室，估價由10月初618萬元，按月跌約1.5%至本月初約609萬元，同時連跌3個月，累挫約3.9%。

除半數屋苑11月初估價下跌外，該批20個屋苑中，佔6個估值未見升跌。當中包括鰂魚涌太古城、康怡花園及南豐新邨、茶果嶺麗港城，以及將軍澳新都城與蔚藍灣畔。至於其餘4個估價上升屋苑，以天水圍嘉湖山莊升幅最多，按月漲約1.6%。

資深投資者伍冠流認為，銀行估值繼續下挫，是對後市看跌的先兆，也反映現時成交單位跌價的現實情況，外圍經濟依然很差，香港不能獨善其身，樓市亦受影響。他又指，近期有意入市買家都怕買貴樓，故當遇到心儀放盤，都會大幅議價，最終未能入市，拖累交投減少。政府應做點事，例如撤辣或減辣，可即時搞活樓市。

【海桃灣銀主盤低估價221萬開拍】

二手樓市疲弱，市場陸續有另類單位放盤。其中大角咀海桃灣中層銀主盤，以1,750萬元開價拍賣，較估價低約221萬元，而屯門星堤一個同類中層單位，亦以780萬元開拍，低估值約73萬元。

本周私人拍賣會將有多個銀主、無契及法院令住宅單位推出，其中海桃灣1座中層B室銀主單位，實用面積約818方呎，開價每方呎約2.14萬元，銀行網上估價達1,971萬元，呎價逾2.4萬元，單位開價低約11.2%。

至於星堤單位為3座中層F室，實用面積約892方呎，每方呎開價約8,744元，單位估值約853萬元，呎價約9,563元，開拍價低約8.6%。

此外，有兩個另類單位再次推出拍賣，開價較多月前明顯下調。其中粉嶺帝庭軒2座低層D室，實用面積約419方呎，為銀主盤及未能提供樓契單位，並只售1/2的業權，開價180萬元，較1月時的開拍價238萬元，低約58萬元或約24.4%。該單位網上估價約553萬元，現推拍價只是整個單位市值的33%。

另一個單位為鰂魚涌太古城雅蓮閣低層E室，實用面積約922方呎，屬法院令無契樓，開價1,180萬元，呎價僅約12,798元，單位在今年9月時曾以1,380萬元開拍，現時拍賣價低約200萬元或14.5%。該單位估值約1,722萬元，開價低約542萬元或約31.5%。

【十大屋苑交投回升】

業主繼續減價帶動二手交投回升，中原表示，十大屋苑於過去周六、日錄約15宗買賣，按周上升87.5%，當中只有茶果嶺麗港城、荔枝角美孚新邨及鰂魚涌康怡花園3個項目零成交。

該批屋苑中以鴨脷洲海怡半島錄3宗成交最多，而港島另一指標鰂魚涌太古城則錄1宗，該行趙鴻運稱，單位為東海閣中層H室，實用面積708方呎，以1,450萬元市價易手，呎價20,480元，屋苑本月暫錄5宗買賣。

天水圍嘉湖山莊同期錄至少2宗買賣，個別呎價繼續低於9,000元。美聯黎燦強指，該盤翠湖居6座中低層B室，實用面積633方呎，套三房間隔，剛以600萬元成交，較原先叫價調減15萬元，呎價僅約9,479元。

世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳新都城1期5座高層D室，套三房間隔，原業主移民沽貨，願意擴大減幅，獲3客爭購，累減60萬元，售820萬元，實用面積526方呎計，呎價15,589元。

此外，個別原業主願意損手離場。世紀21奇豐莊瑞生透露，馬鞍山星漣海5A座一個低層單位，實用面積780方呎，剛以988萬元易手，呎價約12,667元。據了解，上址曾叫價1,400萬元放盤，因有換樓需要才減價。原業主持貨3年多，帳面貶值逾15%，當中未扣除購入時有機會獲得最多約7%的現金回贈。

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