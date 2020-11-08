基金削現金水平　研究員憂未能應付新一波贖回潮

3月份新冠肺炎全球爆發初期，不少投資基金提高現金水平，以應付大量的贖回要求，但相關現金持倉已回復至疫前水平。數據供應機構eVestment資料顯示，截至第3季底，股票基金現金持倉中位數降至1.8%，是有紀錄的13年以來最低。相比之下，3月底基金現金持倉高達2.5%。

現金水平回落不足為奇，因為隨着經濟重啟，市場已自3月低位大幅反彈，投資者風險胃納亦回升。

不過，eVestment研究主管Peter Laurelli表示，對於基金現金持倉顯著回落感到意外，因為疫情反彈可能引發新一輪市場動盪，特別是當前經濟環境脆弱，政府對市場的影響亦前所未見。他續以2008年金融危機為例，指出當時基金現金水平一整年都沒有回復至危機前水平。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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