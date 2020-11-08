上任後面對二戰以來最嚴峻經濟 拜登有何良計？

美國民主黨的拜登勝出大選後，將於明年1月20日入主白宮，接手的可能是二次大戰後最具挑戰的經濟狀況，特別是當前新冠肺炎正在美國肆虐，目前就業職位仍較2月時大減約1,000萬個，經濟規模亦較疫前縮約3.5%。故此，拜登的財經政策，以及其對美國和全球經濟和金融市場可能產生的影響令市場甚為關注。

財政政策方面，拜登主張推動新一輪紓困方案，儘管刺激規模仍取決於國會選舉和兩黨協商的結果，但事在必行。拜登提出的紓困方案包括延長額外失業救濟金、向州和地方政府提供資金、發放第二輪派錢支票，以及支援小企業等。現時民主黨已將方案規模由5月時提出的3.5萬億美元，降至2.4萬億美元；相比之下，特朗普政府和眾議院上月商討的方案規模為1.9萬億美元。

其他經濟政策方面，拜登將推動「綠色新政」，豪言會動用2萬億美元發展清潔能源產業，期望美國於2035年做到清潔能源經濟，以及2050年前達到零碳排放。

稅制方面，拜登承諾撤回現任總統特朗普大部分減稅政策，包括將企業稅由21%上調至28%；向美企在海外賺取的收入設定最低稅率；懲罰將職位移至海外的企業。同時，他主張上調個人最高稅率至39.6%，年收入逾100萬美元的個人需支付同等資本增值稅；並向年收入逾40萬美元的個人加稅。

大型科企過去數年受惠於特朗普的減稅政策，疫情期間的重要性更進一步提升。不過，科企坐大惹來民主共和兩黨非議，只是理由不一，壓制科技業可能是拜登少有可以得到跨黨派支持的範疇。不過，科企面臨的最大威脅可能來自法庭，包括反壟斷訴訟，而不是白宮。

貿易和外交方面，拜登主張重建美國的國際聲譽，強調會與盟國合作。

至於貨幣政策，市場普遍認為不論誰贏出大選，聯職局都會維持寬鬆幣策。聯儲局主席鮑威爾任期將於2022年2月屆滿，觀乎拜登當年擔任副總統期間，總統奧巴馬讓時任聯儲局主席伯南克留任來看，拜登很可能讓鮑威爾留任。相較之下，下任財長人選更惹關注，尤其會否出現「反華爾街」人選。

不過，拜登政府是否能順利推動這些政策取決於國會能否配合，惟民主黨能否控制參議院要等到明年1月喬治亞州的決戰選舉，故財政刺激方案難於明年1月前有重大進展。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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