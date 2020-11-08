向世界錢進：港人移居新西蘭　衣食住行究竟係點？

「羊，周圍都是羊！」新西蘭素以羊多人少見稱，在當地已生活10年的港人Anna笑言，不論行山、遊公園，「總有一隻喺左近」。生命力如綿羊強韌的還有當地樓市，即使受疫情衝擊，依然無阻奧克蘭(Auckland)樓價刷出新高。

新西蘭由北島和南島組成，奧克蘭是北島最大和人口最多的城市。新西蘭的首都曾設在這裏，其後才搬至現時的威靈頓。

在香港土生土長的Anna，10年前透過家庭團聚移民偶然來到這個陌生的綿羊之國：「當時大學畢業後當了半年社工，沒有想過這樣快就獲批移民，但若然拒絕，之後未必可再申請，所以都要不捨地放棄在香港的所有東西。」

【僱員福利不俗 產假勁長】

移民新西蘭後，父母和她要在當地找工作，弟妹也要找新學校繼續學業：「我沒有後悔當時的決定，因我感到在新西蘭跳出了固有的人生框框，嘗試了很多新事物。」

他們一家人初期住在哈密爾頓市(Hamilton)，其後因奧克蘭的工作機會較多，「逐水草而居」地搬到這裏。

她表示，在外國找工作並不容易，特別是專業職位和政府工，花2、3個月尋找是基本。當然，一些人力較易短缺的行業如廠房、餐廳，會較易和較快找到工作。因此，她建議重點還是調節心態，即使兼職、義工也一試無妨。就像她也做了半年推銷飯盒兼職，近幾年才在當地航空公司做全職地勤，並閒時在fb專頁「紐西蘭的希恩夫婦」分享其移民生活。

在新西蘭工作的好處是當地人很着重家庭生活、安全和健康，若要超時工作，定可獲額外薪酬，且放假時可完全放下工作。另當地公司的僱員福利不俗，例如其公司提供26周產假。

【樓市續旺 1700呎屋值550萬】

她認為，要在新西蘭有愜意的生活，懂駕車是關鍵，因這裏鐵路網絡覆蓋不廣泛，巴士班次不時相隔半小時，自行駕車外出會相對便捷，亦方便在超級市場一次過購買全星期的食材。再者，新西蘭不少工作需要聘請有駕駛執照的員工，例如收租便要自行駕車到不同區域找租戶。

奧克蘭的樓價貴絕新西蘭，且升勢持續。按奧克蘭最大房地產中介公司Barfoot & Thompson資料，奧克蘭10月平均房屋售價突破100萬紐元(約514萬港元)創新高，按月升4.8%，按年升11.3%，主因是利息低企吸引更多置業需求。

Anna認同，當地很多富裕人士和年輕人皆設法入市，因租樓與供樓每月所花的金額相若。她和家人在2017年，以兩成首期買入售價約480萬港元的1,700方呎住宅，有四房、兩廁、兩車庫，屋連花園佔地約6,000方呎，去年已升至550萬港元以上。而今年結婚後，她與男方家人現時租住同樣約1,700方呎三房住宅，每月租金約12,000港元。

在新西蘭生活了10年，她坦言較喜歡奧克蘭，因這裏有較多亞洲人居住、較多美食、市中心店舖較夜關門，以及由於國際航線相對多，前往其他國家旅遊也較方便。

【新西蘭食材平 自己煮僅月使千元】

按新西蘭統計局資料，新西蘭第三季通脹率按年升1.4%，主要受食品價格和租金上漲推動。9月時食品價格按年升3.7%，當中水果和蔬菜價格急升15%；租金亦按年升3.1%；交通費用則較去年同期跌3.9%。

Anna指這裏的食材價格相對便宜，若主要在家煮食，全月或僅花約1,000至1,500港元。例如25港元可買3公升牛奶。惟要注意部分食材是否當造，價格相差可以很大。舉例番茄盛產時每公斤賣約15港元，但不合時令時售價可飆至85港元，非常浮動。

外出用餐則與香港相若，例如快餐店的套餐由25至50港元皆有，在餐館吃中式炒飯和日式拉麵分別約60和75港元，晚餐吃西式扒餐則約150港元。

她續指，新西蘭有兩大連鎖百貨集團Kmart和The Warehouse，基本上日常所需的生活用品用具也可得到，且價錢相宜，稱得上是「窮人恩物」，例如她試過在這裏花兩紐元(約10.2港元)買了一對平底鞋。

【維持永居身份毋須坐移民監】

新西蘭以自然風光聞名，生活步伐較慢，吸引不少嚮往工作與生活平衡的港人前往當地慢活。亞太國際移民集團總裁成元鈞表示，移居新西蘭主要有3種方式，分別是投資移民、企業家簽證，以及技術移民。當達成條件可取得新西蘭永居身份，可享投票權以外所有當地福利，且永居沒有到期日，不用坐移民監就可維持。

他指出，新西蘭投資移民設有兩個方案，一個是投資1,000萬紐元(約5,145萬港元)，投資3年可以拿永居。另一方案是投資300萬紐元(約1,543萬港元)，但每年有400個配額。投資項目可以是政府債券、上市公司股份、房地產項目等，但投資房地產的大前提是不能自用，要買商廈或投資發展住宅項目等。

至於企業家簽證要求申請人提供企業計劃書，最低資本金要求只需10萬紐元(約51萬港元)可以拿到工作簽證。其後，要將資本金增加至50萬紐元(約257萬港元)，並需在當地聘請3名員工，就可申請居留。這計劃需時3至6年，並需自行承擔做生意風險，好處是自主性較高，生意業務不限。

若不想投資，可選擇以計分制為主的技術移民。分數涉及申請者年齡、學歷、工作經驗等，例如大學學歷有50分、碩士有60分、有新西蘭公司聘請工作獲50分等，年齡是愈年輕愈高分。若達到160分，可考慮入紙。

他表示，技術移民難在要找到合適的新西蘭公司。一些長期缺乏人才的行業，如工程、建築、電訊具有優勢。另外，與科技、實驗、醫療相關的工作也有分加。另部分申請者會經中介公司幫助找工作，以降低找工難度。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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