拜登上場料有利企業併購　惟中資恐除外...

外國傳媒報道，今年初至9月間，涉及到美企的企業併購規模按年大降32%至1.07萬億美元，雖然這主要是受疫情衝擊，但Hogan Lovells律師事務所律師Bill Curtin就表示，相當部分可能與總統特朗普不可預測的作風有關，而拜登作風被外界視為較可預測，能形成較穩定的環境，對企業較有利。

不過，特朗普任內常常干預很多中資企業收購，尤其對美國科技業，可能不會因拜登就任而立即出現改變，故瑞銀全球併購業務主管Nestor Paz-Galindo指出，美國對中國的經濟擴張、技術野心及會計準則等議題，依然充滿高度疑慮，可能將繼續成為中資企業收購美企的障礙。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020