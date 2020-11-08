拜登當選：人民幣料續強 　兌每百港元或衝破80水平

美國大選步入落幕，民主黨總統候選人拜登將當選下屆美國總統，市場憧憬其就任後，中美角力緩和將刺激人民幣升值。分析料，今年年底前在岸人民幣(CNY)兌每美元有望升至6.5水平(每百港元兌約83元人民幣)，明年更會衝上6.2(每百港元兌約79元人民幣)。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，拜登初步當選的消息減低市場不明朗因素，倘現任總統特朗普挑戰選舉結果的行動未能影響拜登正式當選，預計本星期人民幣仍會偏强，加上特朗普於餘下約兩個月任期內增加對中國制裁的機會較微，預計年底前在岸價有望升至6.5水平。

但吳氏提醒，拜登入主白宮後，未必如市場憧憬般減少對中國制裁，撤銷高關稅的可能性亦不大，拜登或聯合其他盟友國家繼續對中國施壓，加上全球疫情未見明顯受控，勢對全球經濟造成壓力，這些不明朗因素均增加人民幣回調風險，明年人民幣僅將於6.6水平徘徊。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享則認為，美國大選結果明朗化後，市場憧憬中美關係降溫，加上明年10月份起，國際指數公司富時分段把中國國債納入富時世界國債指數(WGBI)，預計年底前在岸價升至6.6。另方面，倘若拜登當選後加碼谷經濟，並導致美國財政赤字惡化的話，勢將拖累美元匯價轉弱，帶動人民幣至明年底攀至6.2高位。

另邊廂，國家外匯管理局公布，中國10月外匯儲備按月減少145.62億美元，至31,280億美元，連跌兩個月。國家外匯管理局副局長王春英稱，受新冠肺炎疫情、貨幣及財政政策預期等因素影響，美匯指數上漲，主要國家資產價格有所下跌。在匯率折算和資產價格變化等綜合因素下，10月外匯儲備規模有所下降。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020