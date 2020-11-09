東方日報B1：受惠中美鬥不停　日殭屍經濟望翻生

日本曾為二戰後經濟奇迹的國家，惟1990年代泡沫爆破後，成為教科書「殭屍經濟」案例，即經濟低增長、低通脹、低利率，屈指一算已近30年！不過，一場世紀疫情讓全球也陷入「殭屍經濟」困局，尤其拜登當選美國總統後，專家料振興經濟是首要，但中美之爭不會止息，使擁先進技術的日本成為中美角力主要拉攏對象。就在此刻，日本股市率先重返1991年後新高，是否預示浴火重生？

著名研究機構經濟學人智庫早前預警，經歷新冠肺炎衝擊後，全球已開發經濟體恐步日本後塵，未來債務佔國內生產總值(GDP)比率將升至約140%，形成經濟低增長、低通脹、低利率的「殭屍化」常態，即使疫苗面世，殭屍化現象似乎將持續存在，因政府不斷救市及實行超低利率，只會讓原本應要執笠的公司繼續運轉，打壓生產力和創新力，再惡性循環催生更多「殭屍企業」。

面對全球僵化，作為「殭屍經濟」始祖的日本，或能突圍打破過去近30年悶局，因中美之鬥使其成為「漁翁」！日本首相菅義偉的外交政策顧問近日坦言，無論誰贏得美國總統大選，中美之間的摩擦意味華盛頓將比以往更需要日本，原因在於隨着中國日益強大，美國與日本的關係和東亞政策可能變得更重要。在新總統任期內，中美之間的摩擦不會消散，因民主和共和黨人都認為中國是美國的主要戰略競爭對手。

中國方面，由於日本掌握着眾多關鍵科技原材料及技術，為僅次於美國的科技強國，這在去年日韓爆發貿易戰時被凸顯了。因此，若與美國抗衡，就必須依賴日本供應鏈。事實上，在中國控制疫情後，日本企業也搭上了中國經濟復甦的快車，一眾航空及鐵路公司雖然錄得大幅虧損，但近期紛紛上調了業績預期，主因是中國經濟帶動了相關企業對華出口。SMBC日興證券主任股票分析師圷正嗣稱，歐美第二波疫情持續蔓延，對華銷售較多的企業明顯佔據優勢，無論是對華出口抑或是在華投資生產，日本企業皆受惠。

再者，「宅經濟」興起鞏固了日本電子遊戲機大國地位。單是任天堂截至今年9月底止的上半財年純利就勁飆2.4倍，達2,131億日圓(約158億港元)，創歷年同期新高，全球遊戲機累計銷售6,830萬台，超越了經典「紅白機」累計總銷量。

除受惠中美之爭外，內地「雙循環」一詞(經濟由出口和消費共同拉動)惹關注，其實這方針的始作俑者正是日本！有分析指出，縱使日本經濟迷失近30年，但是如今仍能企穩全球「三哥」地位的重中之重策略就是「雙循環」。早於1986年，日本就主張從出口導向型經濟轉向內需主導，即「內循環」。至於「外循環」，就是日本縮減傳統製造業規模，使多餘勞動力轉移到新興產業之中，造就今天半導體企業「二哥」地位。拜登當選後，日本發展成熟的經濟模式將更可食盡中美「兩家茶禮」。

誠然，「股神」巴菲特已早着先機，其投資旗艦巴郡早前披露，買入5家日本最大貿易公司，分別為伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事各略高於5%的股份，價值共約60億美元(約468億港元)。這些公司均涉足多種業務，包括能源和採礦。三菱商事和伊藤忠商事還各自掌控一家日本連鎖便利店。巴菲特過去曾抱怨日企股本回報率低、管理層不關心股東等，故買日股是其罕見操作，亦意味他可能開始注視這個市場。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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