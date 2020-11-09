保柏香港：擬投資逾2億元促進業務數碼化發展

新冠肺炎疫情爆發後，市民尤其重視醫療保障，保柏香港總經理梅康信(Andrew Merrilees)表示，今年客戶對醫療保險的需求明顯增加，料趨勢於未來3年持續，該公司往後續專注本港業務發展，暫未有計劃拓展內地客群，未來擬投資超過2億港元以促進業務數碼化發展。

市民健康風險意識提高，他表示，計劃斥資逾2億港元發展數碼化及創新科技，並指該公司亦提供門診網絡。他透露，超過65%客戶用其應用程式來提交索賠，而每月索償申請數目有20萬宗。

他預計，醫療通脹成本在短期內或會上升，過往業界會轉嫁至消費者。現時本港醫療通脹率約為8.5%，在過去10年維持在8%至10%，惟本港正常通脹水平約2%，反映醫療保險成本承受甚大壓力。他亦提到，今年年初索賠率相對較低，相信由6月開始以及出現第三波疫情，今年下半年的索賠率將有所上升。

他希望能控制醫保加價幅度低於醫療通脹水平，考慮將全年價格上調約2%或最多3%，而在過去15年中，該公司並沒有通過非常進取的定價來追逐市場份額，並再大幅提高保費，期望能維持定價穩定。

該機構為一間於本地營運的醫療保險公司，他指，目前只有少部分內地業務，暫未有計劃擴展內地客戶市場，儘管部分本地險企有意擴展人壽保險業務至內地客群，惟該機構業務結構一直專注於香港。

保柏香港同時公布本港在職人士的精神健康調查，一半本港僱員曾經在疫情爆發期間出現焦慮或抑鬱徵狀，其中中層管理人員出現徵狀的機率比一般僱員高，兩項徵狀機率均近六成。在曾經出現抑鬱徵狀的中層管理人員當中，有約1/5受訪者承認曾經有自殺念頭。

中層管理人員在工作或家庭均面對多重壓力，是職場上的「夾心階層」。數據顯示，只有55%中層管理人員表示其公司有提供精神健康支援。另外，90%中層管理人員認同壓力降低其精神健康質素，惟當中只有一成曾尋求專業輔導。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020