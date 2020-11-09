油價受壓！利比亞每日產量極速突破百萬桶

外國傳媒報道，利比亞正以驚人的速度增產，恐對油價帶來龐大壓力。

報道指出，利比亞9月開始恢復生產石油的時候，每日產能不足10萬桶，但10月底時每日產能已達80萬桶，上周每日產能更突破100萬桶，速度之快已讓國際石油交易商跌破眼鏡。

利比亞國家石油公司NOC總裁Mustafa Sanalla曾估計，明年初利比亞的每日產能將達130萬桶，明年底可達160萬桶，惟NOC近日表示，因公司目前仍面臨非常沉重的財務問題，陳舊設施維護出現困難，可能導致產能無法維持。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020