拜登當選！盟國做好美國180度大轉彎準備

外國傳媒報道，拜登贏得美國大選，令美國的許多盟國都為之鬆了一口氣。過去4年，由於美國總統特朗普好鬥挑事的「美國優先」的態度，這些盟國對華盛頓的信心動搖了。

市場預計拜登政府將通過重新加入巴黎氣候變化協議、與其他國家更緊密地合作以抗擊疫情，並力爭為伊朗核協議注入新的生機，而迅速逆轉特朗普部分外交政策議程的路徑。德國和法國等北約盟國再不會被公開指摘，而俄羅斯和北韓等對手國家的領導人也再不會受到高度讚譽。

然而，有外交人士警告稱，受制於共和黨很可能繼續掌控參議院，拜登或不能復原所有已改變的事情，也不能消除對美國在外交事務上長期可靠性的擔憂。

美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)的全球治理和多邊主義高級研究員Stewart Patrick說：「拜登將讓大家大為鬆口氣，但從某種意義上說，不可能回到原來的樣子，大家將略微意識到特朗普主義沒有死亡。」

儘管在諸如中國和貿易等關鍵話題上，美國與歐洲之間仍將有分歧，但拜登及其國家安全官員團隊將採取一種比特朗普政府的方式更為合宜的操作方式。其他領導人認為特朗普政府的方式既飄忽不定，有時也令人覺得受到冒犯。

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