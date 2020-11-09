友邦保險第3季新業務價值按年跌28%

若按實質匯率計，第3季新業務價值按季增長24%，按年跌28%；新業務價值利潤率按季升0.2個百分點，按年則跌15.4個百分點；年化新保費按季升24%，按年跌6%；總加權保費收入按季升8%，按年升8%。

至於首9個月計，新業務價值按固定匯率計跌34%，至21.16億美元，按實質匯率計跌35%；新業務價值利潤率按固定匯率計跌12.6個百分點，至53.4%，按實質匯率計跌12.6個百分點；年化新保費按固定匯率計跌19%，至39.38億美元，按實質匯率計跌19%；總加權保費收入按固定匯率計升6%，至257.23億美元，按實質匯率計升5%。

集團首席執行官兼總裁李源祥稱，香港業務錄得新業務價值適度的按季增長，主因本地客戶群的銷售增加。由於強制隔離檢疫措施持續，中國訪港旅客的銷售在第3季仍接近零。

集團泰國業務於第3季取得強勁的新業務價值按季增長，受惠於代理及銀行保險分銷渠道皆重拾銷售動力。在新加坡和馬來西亞的業務按季增長，新業務價值較第2季增加逾1倍，並顯著高於2019年第3季的數字。

李展望，由於許多國家的新冠肺炎感染個案持續上升，加上政治及貿易局勢依然緊張，中期前景仍高度不明朗。然而，在亞洲區內財富增長、保險滲透率偏低及社會福利保障有限等結構性因素帶動下，長遠來說，對友邦保險產品和服務的需求將會持續增長。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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