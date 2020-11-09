第七大道近12億人民幣購線上及手機遊戲營運業務

代價中包括以約5.04億元現金，及發行約6.79億元代價股份支付，涉及約2.93億股，佔公司擴大後已發行股本約10.07%，每股發行價為2.71港元，較上日收市價2.72港元折讓約0.37%。

目標公司為一間投資控股公司，其間接持有北京七道樂動的全部已發行股本，而該公司將於交割後透過可變權益實體協議有效控制營運公司北京樂動卓越科技的營運，並享有營運公司集團的經濟權益及利益。

營運公司集團主要從事營運線上及手機遊戲，其已製作的遊戲包括「我叫MT」，並持有若干對手機遊戲業務營運至關重要的牌照及許可證，如互聯網內容提供商牌照及網絡文化經營許可證。根據中國法律，營運公司集團被視為從事提供增值電信服務及互聯網文化經營業務。

公司指出，是次收購目的是充分發揮集團與營運公司集團的比較優勢，在研發深度、產品線等方面對集團帶來進一步的提升，在完成後充分發揮集團的知識產權、研發和遊戲營運優勢，重點進行一線遊戲的內部研發，同時輔以優秀遊戲產品的代理。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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