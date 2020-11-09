亞盛醫藥治療白血病新藥臨床進展再入選美ASH年會口頭報告

亞盛醫藥( 06855 )公布，公司的原創1類新藥新型BCR-ABL抑制劑HQP1351(擬定中文通用名：奧瑞巴替尼)的關鍵性註冊II期臨床研究結果入選第62屆美國血液學會(American Society of Hematology (ASH))年會的口頭報告。北京大學人民醫院血液科教授黃曉軍和江倩是該研究的主要研究者，江倩將在會議期間作此報告。

公司指出，是次是繼2018、2019年之後，HQP1351的臨床進展第3次入選ASH年會口頭報告。

HQP1351是亞盛醫藥在研原創1類新藥，為新型的第三代酪氨酸激酶抑制劑(TKI)，用於治療對一代、二代TKI耐藥的慢性髓性白血病(CML)患者。

基於兩項關鍵性註冊II期臨床研究的結果，亞盛醫藥今年已在中國遞交HQP1351的新藥上市申請(NDA)，用於治療伴有T315I突變的CML-CP及CML-AP患者，並已被納入優先審評。

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