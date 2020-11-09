康龍化成擬1.37億美元購美國實驗室服務商100%股權
2020年11月09日 07:41
東網電視更多新聞短片
康龍化成(03759)公布，其間接全資子公司Pharmaron Lab Testing以總對價不逾1.375億美元，向Absorption Holdings收購美國Absorption Systems及ASC的100%股權，及自Absorption Systems收購ASB的100%股權。完成後，目標公司(Absorption Systems、ASB及ASC)將成為公司的間接全資子公司。
目標公司從事的業務是為大分子/小分子藥物、基因治療、細胞療法及醫療器械產品提供非臨床體外和體內實驗室分析、生物學測試和動物測試服務，以支持相關藥物、療法及醫療器械產品的發現、開發和審批。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020