【專家點評】徐燦傑：股市偷步炒上慎防回調

一如部分市場分析所料，美國總統大選出現重大爭議。執筆之時，本來在多個搖擺州份領先、並揚言勝券在握的特朗普，因計入郵遞選票後，形勢已見大為落後，遂決定訴諸法律，要求停止點票及調查選舉舞弊情況，而來自民主黨的挑戰者拜登則暗示自己勝出，並宣布成立「拜登鬥爭基金(Biden Fight Fund)」迎戰，揚言要「集結有史以來最大努力保護選舉」。美國多個城市爆發示威，有示威者抗議特朗普作出「虛假勝利宣言」及支持繼續點票；特朗普的「粉絲」亦在多地集結，控訴選舉造假及部分票站「閉門點票」等問題，更傳出有人持槍包圍票站，要求停止點票。

美國選舉陷入混亂，投資市場卻如走入「平行時空」。美股由上周一開始，自1982年以來首次出現連續四個交易日升幅超過1%的紀錄。當中，道指累升1,889點或7.1%，納指及標指則分別漲9%及7.4%，令不少投資者大跌眼鏡。主要原因是市場憧憬拜登上台後，有望重推於參眾兩院已凍結處理的刺激經濟方案，將會透過大規模財政支出救市。而對選舉將出現漫長訴訟，以及衍生的社會不穩潛在風險，市場則採取無視的態度。

那麽，股市又會否繼續上升呢？好友的升市理由看似充分，但冷靜下來想想，以現時共和黨有望保住參議院過半席位的形勢，即使拜登明年1月真的能就任，並計劃推出大型刺激經濟方案，以及獲得眾議院支持，但以現時黨爭白熱化、如泥漿摔角般的對抗下，救市方案又能否過到參議院的一關呢？拜登未來4年的施政相信只會舉步維艱。更何況，現時兩派示威者一旦擦槍走火，極有可能引發全國大騷亂。屆時，投資市場氣氛勢必大受打擊。

不過，如果投資者仍然希望入市，筆者會建議寧買當頭起，留意強勢的藥股或科技股。但既已錄得一定升幅，就不應大注跟進，寧願等待大市出現超買後回調，修補約25,100至25,350點上升裂口時，才分注吸納也未遲。

投融資合規治理委員會總召集人 徐燦傑

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