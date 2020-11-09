【市前重點睇】港股外圍漲逾300點 金價再撲2000美元關

●美匯指數企92.16，離岸人民幣(CNH)高見6.5768，港匯見7.7539，美元兌日圓處103.24，歐元升上1.1894，英鎊漲至1.318。金價高見1,959美元。布油報39.92美元，紐油升至37.74美元。美股3大指數期貨齊漲逾1%，道指期貨抽升逾300點俗稱「黑期」的新加坡港股期指亦揚升逾300點。

●美國9月消費信貸增加162.14億美元，市場預期增77.5億美元，去年同期跌72.2億美元。

●美國10月非農職位增63.8萬，好過預期；失業率降至6.9%。

●美國10年期國債孳息率升5.55點子，報0.8185厘。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,951.7美元，升0.3%；全周累升約3.8%，創逾3個月以來最大單周升幅。美匯指數報92.24，跌0.31%。

●紐約12月期油上周五收報每桶37.14美元，跌1.65美元或4.25%，全周累升約3.77%。

●港股ADR指數上周五收報25,894點，升182點或0.7%。

●即月恒生指數夜期上周五收報25,876點，升158點，高水163點，成交20,188張。

●英國富時100指數上周五收報5,910點，升3點或0.07%；法國CAC指數收報4,960點，跌23點或0.46%；德國DAX指數收報12,480點，跌88點或0.7%。

●【股神旗艦放榜】巴郡第3季純利2,350億元，按年升82%。

●中國10月外儲減少至3.12萬億美元，連跌2個月。

●友邦保險第3季新業務價值按年跌28%，至7.06億美元。

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