【股民熱話】美國愈亂　中港金融愈興奮？

美國總統大選陷入膠着狀態，現任總統特朗普表明會就選舉問題訴諸法律，且雖然拜登已宣布獲勝，但民主黨卻未能拿下參議院控制權，分裂的國會或令新一屆美國政府施政障礙重重。這個亂局如何妥善解決，睇怕會在年底前繼續困擾全球金融市場。

之不過，美國愈亂，中國就愈淡定，中、港金融市場似乎就愈興奮！點解咁講？美國白宮換主人，政策亦會受影響，包括外交政策。特朗普的反華政策「中斷」，中國便得喘息機會。再講，拜登對華態度沒特朗普那麼偏激，中國自然亦能鬆一口氣。

其次係，美國政局陷入混亂狀態，疊加疫情反彈夾擊，相信聯儲局只有繼續採取積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策來支持美國經濟，超低息環境在可見的未來不會有改變，市場流動性氾濫，都在積極尋找出路。可歐、美經濟不振，金融市場氣氛自然要打折，反觀景氣較明朗的中國等亞洲和新興市場更受資金青睞，而中國新經濟企業新股供應源源不絕的港股更吸引熱錢目光。

美國政策要推動中美脫鈎，一個天秤，一邊向下，另一邊自然向上，呢個係定律。主張脫鈎的美國如今自己陷於困局，中國自然坐享其利。至於香港，缺乏內地客源，加上內地大減消費稅，香港人得接受現實，過去旅遊零售業的風光日子不會再來，就只有金融業一瓣尚有可為。

一則中國還需要香港獲國際認同的境外中國資產定價中心支持大局；二來是香港的地理位置非亞洲其他競爭對手可以挑戰，就如新加坡飛北京要成6粒鐘，香港僅須約一半時間；三來如今人民幣國際化尚在進程中，而內地又要大搞開放金融及服務業，開正香港呢瓣，所謂「近水樓台」。部分先天優勢猶在，選擇留在香港繼續耕耘者，得好好思考如何專心一志把握香港僅餘的金融優勢搵食，總會找到生存空間。始終想為未來作主的話，手上有銀是重要條件！

東網產經專欄作者 帥哥

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