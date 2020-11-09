【專家點評】古勝：中國鐵塔撈底唔使急？

港股上周五最多下跌155點，跌幅不多，且即日反彈，收市升17點報25,712點。照目前睇，短線支持位係25,500點，守得到呢個位，後市仲有望再上層樓。不過正如老古上周五所講，大家高追要小心，一來上方再升空間有限，二來市場不明因素仍多，尤其是美國大選結果懸而未決，加上歐美疫情屢創新高，都是後市利淡因素，現時市場暫時忽略而大炒特炒，但並非代表永遠係咁。各位看官在虎口奪食，記得轉身要快，仲要控制注碼。

再睇技術走勢，鐵塔現處2018年底至今整個頭肩頂形態的底部位置。短線而言，雖然鐵塔上周五收報1.35元，單日飆升逾5%，不過受制7月7日延伸至今的降軌，亦即50天線1.38元水平，短線若未能上破阻力而掉頭向下，謹記宜守1.29元，否則有機會下試1.1元，屆時可乘機低吸作長線部署。

東網產經專欄作者 古勝

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