【專家點評】潘梓生：市場反應不協調　暫宜靜觀

美國大選完結，但並不是塵埃落定，執筆之時仍然勝負難分。當然拜登勝算甚高，但特朗普不斷發起質疑選舉的法律行動。原本市場擔憂正正是以上情況，更有分析指若總統寶座懸而未決，美股可能以雙位數調整，環球股市現時之強勢實令人始料不及。

市場總能為價格變化找出理由，現時股市上升，是由於市場認為拜登會當選，而在民主黨未能控制參眾兩院下，相信難以推行大幅加稅等影響股市的政策，成為了市場的興奮劑；另一方面則可能反映市場認為特朗普難以法律行動干預大選結果，認為其反應只屬「垂死掙扎」。

無論如何，早前炒作的藍浪概念應當冷卻，大幅刺激政策可能性不高，通脹預期也因此降低，令債息回落。不過，藍浪炒作降溫應當刺激美元回升，金價下跌，市場卻沒有如此反應；另外刺激政策若有限，股市上升幅度應同樣受到限制，難以如現時脫韁般飛升。市場在總統大選前後總有令人意想不到的走向，但現時由於解讀市場價格反應仍有一定程度的矛盾，投資者不妨多待局勢明朗化才作決定。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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