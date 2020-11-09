【專家點評】陳正犖：英鎊估值便宜　上升空間不俗

英倫銀行加碼量寬達1,500億英鎊，規模較預期大，但維時超過12個月，至2021年底，較我們預期只維持5個月為長，這或為央行增加購買資產的彈性。

負利率方面，央行未有釋出更多新信號，但委員會表示如有需要或會採取一切措施，以令通脹達標，所以未有完全排除負利率的可能。我們基本預測是2021年中，英倫銀行或將利率減至負數。

不過，英國政府亦同時公布延長疫情下幫助就業的財政政策，在央行及政府的互相配合下，英鎊有支持。

另外，短線我們還要留意脫歐談判，我們相信英國與歐盟會於11月中達成脫歐協議，而英國明年有機會與包括美國在內的不同國家簽署自由貿易協議，這些都並未反映在匯價上。我們認為英鎊仍處於較低水平，有上升空間，維持6至12個月目標1.33，長遠目標為1.42，意味較現水平有約9%升值空間。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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