【專家點評】沈振盈：美股短期料極波動

過去一周港股顯著上升，以全星期最高位計升逾1,700點，夜期更一度突破26,000點關口。雖然美國總統大選仍未有最終結果，同時特朗普更質疑點票過程，相信爭拗仍然激烈，對美股將會有不利的影響。由於短期內難以有確定的結果，而美股又已經偷步大幅飆升，相信短期內都極為波動，不排除會出現大幅調整震盪，投資者宜採取較保守的策略，不宜過分進取。

由於港股過去一周的升勢亮麗，很多指數權重股皆錄得不少的升幅，大家應趁高位獲利減磅，做好風險管理。特別是一些科技或新經濟股，其股價升幅更是驚人，持貨者應把握高位獲利為上。

從玄學角度分析，「丙戌」月終於在上周完結，一如筆者預期，此月並不是「股災月」，反而應該是升勢凌厲的月份。周末過了「立冬」，踏入丁亥月，此月天干屬火，上半月仍會穩中向上，但到了下半月，因為地支屬水，小心市況急轉直下，特別是在11月27日至12月6日期間，真的要做足防範措施。

本周每日的股市走勢預測：

周一（丙辰日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，反覆上落，尾市向淡。

周二（丁巳日）：天干地支皆屬火，全火之局，先高後低，尾市低收。

周三（戊午日）：天干屬土地支屬火，火生土之局，走勢回穩。

周四（己未日）：天干地支皆屬土，全土之局，反覆偏好。

周五（庚申日）：天干地支皆屬金，全金之局，再度走軟。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020