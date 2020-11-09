【港股開市】恒指重上26000點　騰訊漲2%再破頂

美國大選點票工作於香港時間周一(9日)雖仍未完結，但民主黨總統候選人拜登率先宣布當選，並正籌組團隊。消息利好大市，美股3大指數期貨齊升逾1%，港股延續升勢，恒生指數重上26,000點，大幅高開444點或1.7%，報26,157點；國企指數亦高開188點或1.8%，報10,686點；恒生科技指數升173點或2.1.%，報8,325點高位。

將於星期四(12日)放榜的騰訊漲2.6%，至630.5元再創新高；阿里巴巴抽升逾3%。

滙豐控股升1%；至於第3季新業務價值按年跌28%的友邦保險仍漲近3%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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