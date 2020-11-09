A股快報：兩市靠穩　融資餘額增6100萬人民幣

內地股市靠穩，滬綜指高開17點或0.52%，報3,329點；深成指高開95點或0.69%，報13,934點；創業板指高開20點或0.76%，報2,753點。

深深房A停牌4年後復牌，低開4.26%，日前公司宣布中止與中國恒大的重組計劃。

人民銀行不開展逆回購操作，另有500億元人民幣(下同)逆回購到期，當日實現淨回籠500億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.6123，較上日上調167點子。

截至上周五(6日)，上交所融資餘額報7,303.08億元，按日減少9.99億元；深交所融資餘額報6,982.22億元，按日增加10.6億元；兩市合計14,285.29億元，按日增加0.61億元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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