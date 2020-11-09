傳證監私下建議銀行可落實美制裁措施　相信不違反港區國安法

英國《金融時報》引述消息報道，香港證監會私下建議銀行，可落實美國的制裁措施，因相信不太可能會違反《港區國安法》。《東網》已就此向證監會查詢，但暫未獲回覆。

美國財政部早前宣布制裁11名中港官員，其在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有、持有50%或以上，一律遭到凍結及必須通報財政部轄下海外資產控制辦公室；同時禁止美國境內人士與制裁對象有交易。

報道引述消息指，證監會是根據香港多名法律學者及商界的解釋，認為法律是針對主動地勾結外國勢力以制裁香港政府，不是被動地遵守美國法律。不過，據講證監會亦同時補充，《港區國安法》不在該機構的管轄範圍之內。

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