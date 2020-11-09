新股專輯：新東方升16% 榮昌生物曾炒高27%
2020年11月09日 09:51
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周一(9日)有2隻新股首日掛牌齊升，其中在美國上市的中資概念股新東方教育(09901)來港第二上市，開市報1,381港元，較招股價1,190港元高出16%，之後再升上1,388元暫時高位；目前成交逾2.9億元。
榮昌生物(09995)開市報60.6元，較招股價52.1元升16%，其後再炒上27%，至高位66.3元；成交額暫逾12億元。
新東方教育香港公開發售部分錄得超額認購約0.55倍，每手10股，1手中籤率100%；料淨集約99.67億元。
榮昌生物香港公開發售部分錄得超額認購約52.43倍，每手500股，1手中籤率為90%，認購5手即2,500股才可穩獲1手，料淨集約37.76億元。
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