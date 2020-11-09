【大行報告】中金：2021年國企指數目標11800點

投行中金的研究告展望2021年港股格局，持續看好H股市場，預計2021年市場收益率有望達到兩位數。

該行指出，在更為強勁的盈利表現、較低的估值水平和有利的流動性三大因素共同支撐下，預計到2021年底恒生國企指數和MSCI中國指數分別攀升至11,800點和120點，與目前(截至11月6日)相比分別存在約12.4%和10%的上升空間。

該行又指，當前復甦深化交易仍佔主導，新老配置偏均衡，但全年來看，新經濟仍是致勝的關鍵。

國企指數周一(9日)即市報10626點，升130點。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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