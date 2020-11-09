【深度解構】市場表錯情？拜登主政美國下中國處境將更艱難？

美國總統特朗普在總統大選期間曾揚言，若民主黨候選人拜登勝選，中國將會大贏，更會讓中國「拿下美國」。之不過，當如今拜登勝選似已成定局，全球股市卻十分亢奮，似在預告中美關係會緩和，反全球化有望逆轉，全球經濟會有喘息機會，到底資金是否「對號入座」呢？

拜登在大選期間，從未明確表明對中國的戰略，不少說法指，其不會走特朗普的強硬路線，意味中美關係有望緩和。之不過，這只是市場假設，實際上美國對中國的不滿，視中國為敵人，已是國策取向，誰主白宮，不大可能有重大逆轉，只是在策略上，拜登或走「戰略競爭」路線，以取代特朗普的「直接對抗」策略。

另一點要留意，特朗普在任時，明確打反全球化路線，退出不少國際組織，令美國的國際關係變得日益孤立。估計拜登會一反此策略，重返國際組織，鞏固美國在國際事務領導地位。但美國的積極參與國際事務，不等於接受與中國共處甚至平起平坐，反可能會加強領導國際陣營打擊中國，以抑制中國在全球的影響力，故中國實在不能高興得太早。

此外，亦有分析指出，有別於特朗普對中國向來是先行動後要求盟友支持，拜登的做法是傾向先與盟國溝通，尋求「集體槓桿」來強化籌碼，再透過國際體制強化美國的領導地位，故未來由美國領導的針對中國的國際力量和策略可能會來得更團結和有效力。

英國傳媒亦報道，本來若特朗普連任，會讓美國繼續處於內部嚴重分裂、在國際社會飽受孤立，由盛轉衰；可如今拜登勝選的話，中國的反應可能沒想像中開心。

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