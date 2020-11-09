【美大選之後】藍色浪潮下 呢五類股最受惠…

美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出。有分析列出「拜登勝選受惠股」，認為將利好綠色能源、電動車、基建、醫療保健及華為等五大類。隨着美國財政赤字持續增加下，弱勢美元格局確立，摩根大通更點名台灣、南韓及中國股市將受惠，可望在選後跑贏其他新興市場。

雖然拜登希望課富人稅並加大監管大型科技公司，不過分柝認為，在兩黨均未能在國會拿下壓倒性席位下，未來拜登課稅提案可能遭到掣肘。摩根大通及美銀證券分析，拜登訴求恢復「奧巴馬醫保」(Obamacare)與新能源建設，預期將有利醫療保健類股、大範圍的綠色能源概念股如太陽能、風電、電動車等，及基建類股。

拜登設定目標，10年內增加3萬億至4萬億美元的稅收，支應教育與氣候變遷領域的永久性支出。但除非民主黨在眾議院也取得多數席次，否則他的政見將無法落實。另外，拜登為結合發展綠能經濟與擴大基礎建設相結合，第一任期內增加2萬億美元基建、清潔能源及交通運輸支出。

他已表示，重新加入巴黎氣候協定，再度承諾將限制排碳量。目標為美國在2035年之前使美國電力業「去碳化」，2050年之前做到零碳排。

拜登保證，第一任內對綠能投資1.7萬億美元，重點為運輸系統電氣化、廣設汽車充電站、提升電網、闢建大型電池貯電設備，在推廣綠能的同時，也創造數百萬個工作。

他也承諾2030年之前將設立數萬套風電渦輪，並將離岸風電產能提高一倍，大量裝設太陽能板，並且投入「碳捕集與封存」(CCS)研發，由聯邦政府投資，並擴大租稅獎勵，希望在全球與中國間的綠色科技競賽取得領先。

拜登在貿易上同樣主張「美國優先」，擴張美國出口，不會降低貿易障礙，但會以國內問題為優先要務，稍後再處理貿易等國際事務。他將對企業海外生產課徵懲罰稅，給予回流美國的企業10%的租稅抵減。

拜登很少談中美經濟衝突。目前國會兩黨都贊成在科技、人權與貿易方面，對中國採取更強硬的行動，因此拜登至少在上任初期立場不會變軟，短期內不會大幅改變關稅措施，僅可能降低某些項目稅率，或增加一些被排除項目，以減輕產業界損失及消費者負擔，但不會與中國經濟脫鈎。

不過，分析認為中美政治局勢可能較為緩和，之前的華為禁令、中芯禁令影響性都可能減弱，相關供應鏈如IC設計、製造、手機與網通等相關公司，則可望因此營收回升。

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