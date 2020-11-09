【美大選之後】年內美元由高位貶逾10%　弱勢將會持續…

今年以來，美元已貶值逾10%，到底美國大選後，美元去向如何？

外媒引述分析指出，繼大選之後，接下來美國的重大事件，乃盡快推出大規模刺激經濟計劃，但顯然目前的政局下，重大政策施行不會平順，依賴加大貨幣政策救市的話，或意味美元將繼續尋底。

美元指數周一(9日)即市報92.12，跌0.105或0.11%。以今年高位計，美元指數跌幅約11%。反觀美元弱勢下，黃金、比特幣等避險資產反覆向上。金價現報每安士1,957.18美元，升5.97美元，今年以來已累升29%；比特幣現報15,448美元，升455美元，今年以來累計升幅逾1.1倍。

外媒引述法國興業銀行策略師Kit Juckes評論稱，美國大選開始後，選情出現了戲劇性波折，先是特朗普領先，隨後拜登在關鍵搖擺州反超前，勝率大幅提升。緊接著，因為選票差距過小、郵寄選票等問題，特朗普要求重新計票，並在部分州提起訴訟。但在剛剛這個週末，美國主流媒體已報道拜登獲勝。目前投資者普遍預期共和黨繼續控制參議院，民主黨掌控眾議院，在這種跛腳政府格局下，民主黨此前提議超大規模財政刺激計劃，依然難以順利通過，將提議的刺激計劃下調則幾乎成為必然選擇。如果新一輪財政刺激無法滿足美國提振經濟所需，或者因為談判僵局遲遲難以推出，那麼提振美國經濟的壓力將會更多的壓在美國聯儲局身上，這無疑是美元將面臨的最直接的利空。

上周聯儲局主席鮑威爾亦提到，尚未考慮縮減資產購買的力度，亦認為絕對有必要實施財政支持政策，因美國實現充分就業和維持物價穩定的雙重目標上還有很長的路要走。

Brandywine Global固收資管經理Jack McIntyre亦表示，接下來聯儲局很有可能會採取「讓市場意外」的動作，以便向市場提供流動性，減輕財政刺激遲遲不出來導致的償付風險，可這將導致美元進一步走軟，故他已經減少了在美元上的風險敞口，並加大對新興市場以及投資級政府債券的投資。

不過，宜留意美元若持續貶值，意味其他主要貨幣相對美元的升值，這也可能導致歐洲央行、日本央行等採取應對措施，畢竟今年以來歐元對美元已經升值6%，日圓對美元也已升值5%。

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