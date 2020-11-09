英倫銀行：仍未有銀行恢復派息時間表

外媒報道，英倫銀行(英國央行)副行長坎利夫(Jon Cunliffe)表示，目前還不清楚是否允許銀行派息，因為在對銀行派息的穩健性進行評估之前，「仍有理由」限制派息。

他表示，政策制定者需要研究經濟前景、銀行資本，以及盈利和虧損對銀行的影響，然後再作出決定。雖然當局有可能允許銀行發放股息，但仍依據未來前景及銀行的實力來判斷。

坎利夫強調，央行推行量化寬鬆目的在於滿足通脹目標。對於負利率的看法，他承認這將降低銀行的盈利能力，但負利率可能有助於解決壞帳問題。他說，目前由新冠肺炎引起的經濟衰退不同於其他衰退，它可能導致經濟重組，導致消費模式巨大轉變。

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