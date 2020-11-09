【大行報告】中金料友邦明年新業務價值迎增長轉捩點

友邦保險第3季新業務價值按季增長22%，按年跌28%。中金估計，友邦可於明年第2季新業務價值按年大增34%，為2019年首季以來季度增速高點，主要增長驅動力為中國香港和東南亞市場。

該行又估計，內地遊客貢獻的香港地區新業務價值可能需要至少兩年才能恢復到2019年的水平。但從新業務價值增量貢獻的角度來看，內地遊客的恢復是推動2021年公司新業務價值增速的重要驅動因素之一。

中金預計，友邦未來5年新市場擴張對其中國新業務價值增速平均有每年5個百分點的貢獻；未來10年公司每年有望在內地擴張到1至2個新的省份。隨着友邦進入內地更多區域，預計公司將較此前更重視內地業務的增長速度，體現為鼓勵代理人銷售更多的儲蓄型產品、加快代理人招募速度。

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