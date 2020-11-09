【大行報告】中金料友邦明年新業務價值迎增長轉捩點
2020年11月09日 10:26
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中金發表報告，友邦(01299)長期增長前景依舊穩健，近期股價回調將提供進場機會，預計其明年首季將迎來新業務價值增長轉捩點，為增速高點。如果今年底到明年初香港和內地通關且全球疫情大幅緩解，相信該公司在明年首季新業務價值按年增長14%，主要增長驅動力為香港和內地市場。該行維持對友邦「跑贏行業」評級和目標價95元不變。
友邦保險第3季新業務價值按季增長22%，按年跌28%。中金估計，友邦可於明年第2季新業務價值按年大增34%，為2019年首季以來季度增速高點，主要增長驅動力為中國香港和東南亞市場。
該行又估計，內地遊客貢獻的香港地區新業務價值可能需要至少兩年才能恢復到2019年的水平。但從新業務價值增量貢獻的角度來看，內地遊客的恢復是推動2021年公司新業務價值增速的重要驅動因素之一。
中金預計，友邦未來5年新市場擴張對其中國新業務價值增速平均有每年5個百分點的貢獻；未來10年公司每年有望在內地擴張到1至2個新的省份。隨着友邦進入內地更多區域，預計公司將較此前更重視內地業務的增長速度，體現為鼓勵代理人銷售更多的儲蓄型產品、加快代理人招募速度。
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