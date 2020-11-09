【美大選之後】消息指拜登上任後將簽行指令推翻特朗普政策

據美媒報道，將接任美國總統的民主黨總統參選人拜登將在上任後簽署行政指令，推翻現任美國總統特朗普的政策。

據報指，拜登將於今(9日)宣布成立12人新冠肺炎疫情工作小組，他早前已表示將跟美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇討論應對疫情。

此外，拜登將發出一系列行政指令，改變特朗普的政策，包括重新讓美國加入《巴黎氣候協定》及世界衛生組織。他亦將取消禁止部分回教國家人士入境的規定，與及重設計劃，讓幼童時非法入境美國人士可以逗留。

報道亦指，拜登的過度隊伍早於9月初勞工日已着手預備工作，近周更加快進度，包括推出網站及社交媒體帳戶。

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