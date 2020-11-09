【美大選之後】拜登勝選的話　鮑威爾可續掌聯儲局嗎？

市場如今似乎在認定拜登為下任美國總統得主，焦點開始轉移至新一輪財政刺激方案，以及新總統會屬意誰來主掌聯儲局？

外媒指出，若按美國現行法律和慣例，聯儲局主席和副主席一般由總統提名，由國會審議通過，任期為4年，除非自願辭職或犯下重大錯誤，否則聯儲局主席和副主席都會任至期滿才離開。現任美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)任期於2018年2月開始，若任至期滿，理論上新總統要在2022年1月才須再提名新一任聯儲局主席人選。

不過，市場分析普遍認為，若拜登主政，好大機會維持由鮑威爾仍然是聯儲局主席，因為在美國歷史上，新當選的總統往往都會有提名當前聯儲局主席留任的慣例，以盡量維持貨幣政策穩定和市場可預測性，且鮑威爾上任至今表現有目共睹，料獲兩黨認可，故連任機會高。

再其次的是，根據拜登指會讓女性和少數族裔擔當政府高級官員，現任聯儲局理事的前美國財政部副部長Lael Brainard和屬非裔美藉的亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic，也都有可能被視為人選。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020