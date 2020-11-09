【專家點評】周樂樂：嚴選順周期優質股...

過去一周，市場依然圍繞三季報走結構性行情。業績不及預期的白馬股繼續下跌，繼伊利股份、千禾味業、順鑫農業後，華蘭生物、昭衍新藥以及世紀華通繼續崩塌。除了業績不如人意之外，這類暴跌的股票大多都是上半年表現亮眼、機構抱團明顯且估值處於高位的股票。相對而言，家電、新能源、整車以及銀行龍頭股卻持續攀升，而這類股份在上半年的走勢較為平淡，而且估值一直處於被壓制狀態。在市場存在結構性泡沫的情況下，只要低估值板塊業績出現拐點且有可持續性，則有望得到資金青睞並進一步走出上升態勢。其中最為突出的就是新能源汽車板塊，每月攀升的汽車銷量數據為股價提供了強勁的支撐。

國內經濟數據方面，近兩周的經濟數據大多好於預期，這表明中國的經濟保持良好勢頭。四部門約談螞蟻集團，隨後螞蟻被暫緩上市。之前市場一直認為螞蟻的互聯網借貸服務對傳統銀行業造成劇烈競爭。此次約談卻側面反映傳統銀行的風險監控程序較互聯網平台更為完善謹慎。因此，零售銀行龍頭招商銀行創出歷史新高。雖然目前銀行板塊的性價比較之前降低，但是依然未見泡沫。而且大多數銀行的估值仍然處於歷史低位，當銀行讓利接近尾聲，業績恢復正增長，則銀行板塊的估值有望得到巨大修復。

最為矚目的則是美國總統大選。雖然之前民調顯示拜登獲勝的概率較大，但在競選初始階段，特朗普在搖擺州的票數一直領先拜登，直到競選後段，特朗普被拜登反超。根據目前情況推測，市場認為拜登大概率獲勝。受此影響，上周後段時期，全球股市都錄得較大升幅。市場認為，若拜登當選美國總統，在對華政策上的壓制力度會比特朗普低，尤其是科技板塊，所以科技板塊本周漲幅可觀。而且拜登當選後會增加基建投資及推出大規模紓困措施，美國股市也因此大漲。當然，中美兩個市場漲幅最靠前的都有新能源汽車板塊。無論是造車新勢力還是傳統整車廠商出台的汽車銷售數據都非常亮眼，板塊龍頭特斯拉和蔚來持續飆升亦為同業拓寬了估值天花板。而表現比較差的板塊就是醫療器械和醫藥板塊。 11月5日全國冠脈支架招標結果出爐，支架價格在此前的省級招標價上再大降90%。上百億的市場空間急速縮小為幾十億，利潤空間也瞬間收窄，因此估值也要打上相應的折扣。

展望未來，估值已經在高位的新能源汽車已經不適合買入，醫療醫藥板塊也被政策緊緊打壓，風險不能低估。相反，一些估值合理的順周期板塊值得關注，主要是三季度的數據逐步好轉，預計業績拐點即將來臨。例如家電、有色金屬、銀行和地產等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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