港股格局：黃志陽料升上26600　續揸航運股

民主黨總統候選人拜登宣布當選下一任美國總統，並正籌組團隊，帶動恒指周一早間最多升逾400點，高位見26,170點。

安山資本資產管理部董事黃志陽表示，美國大選明朗化後，技術上恒指量度升幅短線可見26,600點，這亦是今年7月時水平，不過升市時同時看到出現陰燭，投資者要提防大市升勢過急，資金輪流炒作不同板塊。

他補充，騰訊周一創新高，升至633港元，已是早前突破橫行區後的短線目標，未有貨的投資者不妨待騰訊今周四公布業績後才作部署。

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