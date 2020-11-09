港股格局：黃志陽料升上26600　續揸航運股

2020年11月09日 11:09
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    民主黨總統候選人拜登宣布當選下一任美國總統，並正籌組團隊，帶動恒指周一早間最多升逾400點，高位見26,170點。
    安山資本資產管理部董事黃志陽表示，美國大選明朗化後，技術上恒指量度升幅短線可見26,600點，這亦是今年7月時水平，不過升市時同時看到出現陰燭，投資者要提防大市升勢過急，資金輪流炒作不同板塊。
    他指部分近日熱炒股份如中集集團(02039)、中遠海控(01919)等航運股，在未出現明顯轉勢或不利行業的消息前可繼續持有，不用估頂。
    而由於大市還有潛在向上空間，他指按傳統智慧，投資者可小注轉買近日走勢較落後的股份，如銀行、物業管理、消費類股份，例如滙豐控股(00005)、海底撈(06862)等，博資金將重返這些股份，但博追落後時不宜太重貨。
    至於大型科網股如騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988)，他繼續看好長遠升勢，但由於近日累積升幅不小，或可轉吼相對落後的二線股份，如微盟集團(02013)。
    他補充，騰訊周一創新高，升至633港元，已是早前突破橫行區後的短線目標，未有貨的投資者不妨待騰訊今周四公布業績後才作部署。
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