港股格局：李偉傑料可望挑戰26700點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國民主黨的拜登宣布勝選，市場憧憬中美緊張關係有望緩和，港股周一(9日)顯著向上，恒指升穿26,000點關口。他認為，若然美國政治爭拗減少，恒指有望下一步挑戰7月高位約26,700點，料早前受特朗普制裁的股份如晶片股、科技類股份有望反彈，但建議待回調至在250天線25,400點再作部署，下方關鍵支持在25,100點。

外圍氣氛好轉，李偉傑認為在投資策略上，當炒的新經濟股如ATMX固然會仍然強勢，至於落後的舊經濟股亦可以考慮。如內銀內險近日均有反彈，想追逐中資金融股，不妨留意A股ETF。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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