港元拆息︰1個月跌至0.17厘　重返2011年逾9年低位

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.03厘；1星期拆息報0.07厘；與樓按相關的1個月跌穿0.2厘，降至0.17厘，為2011年3月初以來逾9年低位；3個月處0.37厘水平。

華僑永亨銀行經濟師李若凡早前曾稱，隨着螞蟻集團凍資資金逐漸回歸市場，港元流動性明顯增加，在銀行體系總結餘處於歷史高位的情況下，1個月期港元拆息料進一步回落。

9/11/2020

隔夜 0.03529厘

1星期 0.07482厘

2星期 0.11589厘

1個月 0.17000厘

2個月 0.27321厘

3個月 0.37518厘

6個月 0.57286厘

12個月 0.75250厘

6/11/2020

隔夜 0.04027厘

1星期 0.10446厘

2星期 0.14464厘

1個月 0.20881厘

2個月 0.33351厘

3個月 0.42286厘

6個月 0.61536厘

12個月 0.78988厘

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020