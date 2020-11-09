【高盛推介】騰訊續創新高 績前輪證攻略
2020年11月09日 11:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(6日)高開低走，收市跌約1.7%。周一(9日)早段則重拾升勢，高見633港元，繼上周五再創歷史新高，跑贏大市。
騰訊將於周四(12日)公布截至9月底止的第3季業績，市場預期純利介乎259.79億至337.9億元人民幣，按年升27.5%至65.8%。及大部分券商皆給予「買入」等看好評級。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金在騰訊下跌時轉向部署好倉，分別錄得約3,330萬及830萬元資金流入認購證及牛證。而認沽證及熊證則於上周四(5日)錄得約2,580及1,700萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。進而觀察港股通資金流向，亦見上周五北水繼續吸納騰訊，但淨買入的金額較早前少，只有約2.13億元。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最貼價的騰訊牛證(62415)，收回價601.49元，行使價598.99元，換股比率100，槓桿比率20.4倍。
遠牛選擇則可留意屬低面值的騰訊牛證(64147)，收回價593.18元，行使價590.68元，換股比率500，槓桿比率15.9倍。
投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約12%，年期約2個月的高槓桿騰訊購證(26073)，行使價700.5元，2021年1月7日到期，實際槓桿11.2倍。
投資者如看淡，熊證方面可留意騰訊熊證(64190)，收回價660元，行使價662.5元，換股比率500，槓桿比率15.7倍。
投資者如計劃部署認沽證，可留意年期約3個月的貼價騰訊沽證(14827)，行使價560.38元，2021年2月1日到期，實際槓桿8.5倍。
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