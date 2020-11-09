【高盛推介】騰訊續創新高　績前輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(6日)高開低走，收市跌約1.7%。周一(9日)早段則重拾升勢，高見633港元，繼上周五再創歷史新高，跑贏大市。

騰訊將於周四(12日)公布截至9月底止的第3季業績，市場預期純利介乎259.79億至337.9億元人民幣，按年升27.5%至65.8%。及大部分券商皆給予「買入」等看好評級。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金在騰訊下跌時轉向部署好倉，分別錄得約3,330萬及830萬元資金流入認購證及牛證。而認沽證及熊證則於上周四(5日)錄得約2,580及1,700萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。進而觀察港股通資金流向，亦見上周五北水繼續吸納騰訊，但淨買入的金額較早前少，只有約2.13億元。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020