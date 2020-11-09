【瑞通推介】恒指升穿兩萬六　資金續開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：拜登宣布勝出美國總統大選，另美國10月非農職位增加多過市場預期，反映就業市場改善。道指上周五(6日)收報28,323點，跌66點或0.2%，結束4連升，納指則微升收市。道指和納指上周分別累升約7和9%。

恒指上周五收報25,712點，升17點，全周累升1,605點或6.6%。周一(9日)早段再升逾400點，曾突破26,100點，創約4個月高位，並連升3個交易日。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾5,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五其牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點。

阿里巴巴績後捱沽，上周五以全日最低位282元收市，下挫4.28%，下試50天線。當日其沽空金額亦排第一，達16.43億元，沽空比率11%。受螞蟻集團暫緩上市影響，阿里近日走勢波動，不過券商大致認為阿里季績略勝預期，對雙11銷情亦正面。阿里股價周一早段回升逾3%，重上290元。上周五有逾1.2億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾580萬元淨流出。

小米集團上季市場份額提升，並擬逐年增加研發投入和人才聘請。另集團在雙11期間銷售理想。股份上周五曾漲近5%，高見25.45元的兩個月高，全日維持3.5%升幅，收報25.1元，為表現最佳藍籌。小米已連升8日，累漲近19%，周一早段再升逾3%，高位重上26元。上周五有逾5,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾260萬元淨流入。

據報滙豐控股將重組英國零售銀行業務，並裁減約100個職位。滙控上周五曾重上35元，全日收升1.6%於34.7元，月內累升逾8%。周一早段繼續做好，重返35.3元，其後升幅收窄。上周五有約2.9億元北水淨買入滙控。輪證資金流方面，約290萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾300萬元淨流入。

近日多間券商調升比亞迪股份的目標價，管理層亦對第4季度業績指引樂觀，配合內地公布新能源汽車規劃後，汽車股強勢持續。比亞迪上周五曾飆近6.5%，衝上210元創新高，惟及後一度由高位回吐逾13%，低見182元，最終收跌1.6%於194元，14日RSI續處超買區，而當日其沽空比率升至23.6%。股份周一早段一度漲逾4%，高見202.8元，其後於200元關之下徘徊。上周五有超過4億元北水淨沽出比亞迪。輪證資金流方面，逾3,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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