調查：逾五成香港中層管理人員感焦慮及抑鬱　最愁係…

新冠肺炎疫情爆發，對市民的生活及身心健康產生了顯著影響。保柏香港今日(9日)發布針對香港在職人士的精神健康調查發現，職場上出現的「夾心階層」，即是一班無論在工作或家庭均面對多重壓力的中層管理人員，他們有焦慮或抑鬱徵狀的比例增加，約兩成更承認曾經有自殺的念頭。

上述調查於2020年9月17至28日進行，於網上訪問超過1,200位年齡介乎18至54歲的香港在職人士，探討他們在職場上對精神健康支援的需求及期望。

報告顯示，近半受訪的一般僱員表示在過去一年曾經出現焦慮(48%)或抑鬱(47%)徵狀，而中層管理人員出現有關徵狀的比例更分別上升至58%及57%。兩組受訪者中最常見的徵狀均為「難以放鬆」(中層管理人員：69%；一般僱員：61%)及「感到疲倦或精力不足」(中層管理人員：65%；一般僱員：59%)。

值得關注，有約1/5的中層管理人員承認曾經有自殺的念頭。整體而言，八成受訪者認為抑鬱徵狀為他們的日常生活帶來困難。

對於一般僱員而言，工作中最大的憂慮來自業績欠佳而被解僱或被減薪的恐懼。個人層面上， 一般僱員的最大憂慮仍然是經濟狀況，多數僱員表示擔心經濟衝擊減低投資回報。面對工作和個人生活的多重角色，中層管理人員比一般僱員承受更大壓力，工作中他們的主要憂慮來自於「同事或下屬士氣下跌」、「上司施予壓力」及「因人手不足而無法滿足客戶要求」。在家庭層面上，他們則擔心「子女的學業成績受網上授課影響」、「延長工作時間令家庭時間縮短」以及「在家工作期間兼顧照顧子女」。

上述結果顯示，中層管理人員身兼多職，包括在工作中擔當團隊領導、客戶經理及主管；在家庭中作為家長及經濟支柱，導致其憂慮指數比一般僱員更高。

超過3/4中層管理人員認同壓力為其帶來的影響在精神健康方面(88%)較生理健康方面(75%)更嚴重。然而，當中只有9%的受訪中層管理人員現正尋求專業輔導。其他大部分都是依靠自己、家人或朋友協助改善精神健康。

調查又發現，僱員對精神健康支援的期望與公司所提供的支援之間存在落差。大部分(73%)受訪的中層管理人員表示期望公司提供精神健康支援，但僅僅過半(55%)受訪的管理人員表示公司有提供相關支援。

整體而言，僱員最期望公司能提供的精神健康支援分別是戶外活動、協助識別精神健康狀況的指引及網上健康活動。大部分(70%)中層管理人員表示，一個協助他們照顧精神健康的手機應用程式能最適合其忙碌的生活，當中三成指出主要原因為應用程式可供用家隨時隨地使用。

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