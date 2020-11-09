港股格局：羅尚沛指大市或會跟隨美股回調

股市周一曾高開逾四百點。銀河證券業務發展董事羅尚沛指現時大市已反映美國總統選舉結果。他認為，大選結果基本上已塵埃落定，因此市場需視乎美股會否出現獲利情況。

未來美股估值仍需將民主黨未獲得足夠的參議院議席，拜登施政困難的因素計算在內。他預料美股的危機感將超越港股，不過，雖然恒指曾升穿幾個阻力位，但由於最近港股波幅跟隨美股走勢，大市波動性較大。

他擔心，即使拜登上場，實際上中美關係未必像市場預期般緩和，而且美股不斷沖高，稍後或會有較大的回調。他預料恒指上望26,800點，下望25,200點，上落達800點，勸籲投資者不宜入市。

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