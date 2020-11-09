【專家樓評】尹志強：租樓都能開心　勿活在「誓死買樓」夢中

都說香港人是樓奴。未曾擁有物業的，買樓儼如人生最最最基本的目標。目標未達，其餘一切生涯規劃都似乎渺無意義。何謂安居樂業？安居之「居」，必須是自置物業嗎？

香港人的「自置居所比率」(在整體人口中，居所是自置物業的比率)約在50%，與德法奧瑞典南韓等相若，比澳紐美加日本台灣等低，而新加坡、羅馬尼亞等地的自置居所比率，高達90%以上。

卻也有不少自置居所比率比香港低的國家。如荷蘭，45%左右。又如瑞士，更只在30%左右。值得一提的是，根據2020年聯合國報告，瑞士是全球第三最快樂的國家！可見，快樂與否還得建基於許多其他因素(例如：政局穩定、醫療政策、老人政策)，居住的是否自置物業，根本不該具有壓倒性作用。

租樓居住一樣可以安居樂業。香港的問題是：一方面，住客往往陷入「買好過租」、「租樓等於幫業主供樓」的迷思中。另一方面，香港的租務市場也一直有欠健康，對業主租客都保障不足，使雙方長期處於對立的緊張局面。

筆者有以下建議，希望拋磚引玉，集思廣益，進一步活化租務市場，紓緩香港的住宅房屋問題。

首先，簡化欠租收樓程序。目前，如果租客長期欠租，業主欲通過法律程序收樓，往往要上土地審裁處，找執達吏，甚至聘請律師，耗費金錢時間，動輒花上兩三個月，期間租金收入損失相當可觀，而且心力交瘁。

二，提高租約內容的嚴謹度，加強地理代理在制訂租約上的操守責任，從而提升業主與租客的保障。例如，租約本要求業主租客另外提供聯絡資料，然而，或者是地產代理掉以輕心，或者是業主租客不願合作，結果資料從缺。於是，萬一租客欠租而逃，業主也追究無從。又例如，租約上有關雙方維修責任寫得模糊不清，結果又產生了許多爭拗。也希望在業主租客發生爭拗時，政府有機制發揮更大的調解和規管作用，和氣生財。

順帶一提，大中型地產代理行給予地產代理的佣金分成原則，通常是生意總額愈小，分成比例愈小。以一宗月租15,000元的租務為例，業主租客各付相等於半個月租金的佣金，合共15,000元，但地產代理人真正所得，可能只有千餘元至三千元。須知道，促成一宗租務，跟促成一宗買賣，地產代理人所費時間工夫其實相若，收入卻可能有天壤之別，結果，往往只有地產代理新手才願意從事中小型租務生意。就算做，也可能做得不情不願，馬虎了事，孳生後續問題。建議政府立例提高地產代理人在中小型租務生意中的收入分成比例，提高agents用心從事這類生意的意欲。

三，傳統上，租約有生死之分，但在生約期間，根本毋須提供任何理由，業主或租客任何一方只要提前若干(通常30天)發出正式通知，即可終止租約。換言之，如果租約兩年，一年死一年生，進入第二年生約期內，實質上雙方已可終止租約，或者改動租金(如若達成不了協議，就乾脆終止租約)。生約的作用，僅靠業主和租客自發遵從，意義不大。建議改良生約的效用，例如規定生約期間不能加租；或由政府每年公布租金升幅指數，規定生約期間租金加幅不能逾越指數。

四，由政府統籌紀錄無良業主和租霸名單，以及個案詳情，就如財務機構可以查閱欲借款人的信貸還款紀錄，減少猖獗情況。

五，進一步發展租賃管理中介行業，由註冊公司收取費用，代表業主處理放租收租管理維修等。其實香港有不少單位的業主由於身在海外，為怕得不償失，寧願把單位白白丟空。就算放租，也因為身在海外，整個租賃過程中有許多手續都得過且過，馬虎了事，削弱了業主和租客所得的保障。透過推動租賃中介管理行業，可望釋放更多空置單位進入租賃市場。

最後，筆者想一勸香港的無樓一族，勿因無樓而萬念俱灰，只活在「誓死買樓」的夢想之中。如果耗盡積蓄，買回一個偏遠的龍床單位；何不租住一個面積合理、交通正常的單位？有樓也好，無樓也好，朋友，其實無阻您安居樂業。一念在您。

普縉首席拍賣官 尹志強

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